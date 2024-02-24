شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي اليوم السبت 24 / 2 / 2024 في دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق بيراميدزاختباراً صعباً اليوم، السبت، حينما يحل ضيفاً على مازيمبى الكونغولى باستاد مازيمبي بمدينة لوممباشي الكونغولية في إطار لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

تقام مباراة بيراميدز ومازمبي الكونغولي فى الثالثة عصر اليوم، السبت، على ملعب مازيمبي بمدينة لوممباشي بالكونغو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري الأبطال

ويتصدر مازيمبي جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن صن داونز الوصيف، بينما يأتي بيراميدز فى المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط، ومازالت لديه فرصة للتأهل.

طاقم حكام غانى لمباراة بيراميدز ومازيمبى

ويدير المباراة طاقم حكام من غانا بقيادة الحكم الدولي دانيال لاريا، ويعاونه مواطنه بروبي أتشيمبونج المساعد الأول، ورولاند أدي المساعد الثاني، وتشارليز بولو الحكم الرابع، ويراقب المباراة محمد ديمبلي من تشاد، ويراقب الحكام مانويل كانديدو من أنجولا، والمنسق العام عبد الله العتماني من المغرب، والمنسق الأمني كريستين إيريني من الكامبرون.

القناة الناقلة لمباريات بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات بيراميدز فى مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.