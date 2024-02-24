شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام: كلوب أخل باتفاقه مع اتحاد الكرة بشأن إعلان عودة محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة، أن الألمانى يورجن كلوب مدرب ليفربول أخل بالاتفاق بين اتحاد الكرة وليفربول بشأن الإعلان عن إصابة محمد صلاح وعودته إلى إنجلترا بعد مواجهة الرأس الأخضر.

وقال جمال علام خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "طيبب ليفربول تواصل مع محمد أبو العلا لمعرفة حجم إصابة محمد صلاح بعد مباراة غانا، وأبلغه بالتشخيص المبدئى، ثم أصدرنا بيانًا بهذا التشخيص، ثم تم عمل الأشعة التى أثبتت حجم الإصابة الحقيقى".

وأضاف رئيس اتحاد الكرة: "طبيب منتخب مصر تواصل مع طبيب ليفربول وتم الاتفاق على الإعلان عن إصابة محمد صلاح بعد مباراة الرأس الأخضر، ولكن فوجئت بتصريحات كلوب عن إصابة محمد صلاح وعودته لليفربول قبل مباراة الرأس الأخضر وهو ما أحدث هذا اللغط".

وتابع علام: "كنا نريد الأفضل للاعب وسرعة شفائه من الإصابة لكى يعود للمنتخب فى أسرع وقت، ولكن المنتخب خرج فى أول مباراة بعد الإعلان وعودته لإنجلترا".