شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الاجتماع الفني لمواجهة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت بالكونفدرالية، اليوم السبت، لتحديد الزي الرسمي الخاص بكل فريق خلال اللقاء المرتقب بين الفريقين. ويحل مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي غداً الأحد، فى الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة وجنوب أفريقيا باستاد بيتر موكابا الذي يقع بمدينة بولوكوان، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مودرن فيوتشر حقق الفوز على سوبر سبورت الجنوب أفريقي والهلال الليبي في أول جولتين، ثم خسر أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالجزائر في الجولة الثالثة، وتعادل مع نفس الفريق فى مصر بالجولة الرابعة.

ويحتل فريق مودرن فيوتشر الترتيب الثاني برصيد 7 نقاط بالمجموعة الأولى التي تضم إتحاد العاصمة الجزائري صاحب المركز الأول برصيد 10 نقاط، وسوبر سبورت الجنوب افريقي صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط والهلال الليبي والذي يحتل المركز الرابع بنفس عدد النقاط.

وضمت بعثة فريق مودرن فيوتشر 22 لاعباً وهم:حراسة المرمى: محمود جنش، أحمد يحيى، محمد طارق، خط الدفاع: خالد رضا، علي الفيل، محمود رزق، محمد ربيعة، باسم علي، طارق طه، خط الوسط: غنام محمد، محمد نصير، محمد صادق، احمد خالد كباكا، عبد الله محمد، محمد فاروق، هشام عادل، محمد محمود، علي زعزع، عمر وائل، خط الهجوم: محمد زعلوك، علي ياسر، أحمد عاطف.