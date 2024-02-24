شكرا لقرائتكم خبر عن بشير التابعى مدافع الزمالك ومنتخب مصر الأسبق يحتفل بعيد ميلاده الـ"48" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل بشير التابعي، مدافع نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ48، حيث ولد فى 24 فبراير عام 1976 بمحافظة دمياط ولعب بفريق دمياط، قبل أن يلتحق بنادى الزمالك ليبدأ فصلاً جديداً فى مسيرته الكروية.

بشير التابعى حمل شارة قائد دفاع نادى الزمالك أكثر من 5 أعوام وشارك مع ناديه فى الفوز بالعديد من البطولات، واحترف بشير فى نادى تشايكور ريزه سبور فى موسم 2004، واستمر معه حتى 2007.

وعاد بشير التابعي من جديد إلى الدورى المصرى عبر بوابات نادى الزمالك فى موسم 2008، قبل أن يستأنف تجربته الاحترافية فى بورصا سبور، ومنه انتقل بشير إلى المنصورة ثم سموحة وطلائع لجيش قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم فى عام 2012 ليكون الطلائع المحطة الأخيرة فى مسيرة بشير التابعى مع الساحرة المستديرة.

وفى وقت سابق قال بشير التابعي، إنه كان يشجع الزمالك منذ صغره، وانضم له لأنه يعشقه جدًا، نافياً تشجيعه للأهلى، مضيفًا: "والدي زملكاوي وإخواتي وأولادي الاثنين أهلاوية، وبنتي الوحيدة اللي زملكاوية".

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية :"أوضة بنتي فيها صور للاعبي الزمالك وهي تعشقهم وتابع: "أولادي الاثنين لما كبروا لقوا الأهلي بياخد البطولات كلها فشجعوه هما وأغلب جيلهم، وأولادي ليهم علاقة بالكابتن خالد بيبو، وأحدهما يتمرن تحت قيادة بيبو، ومقدرش أخلي ولادي زملكاوية".

وأكمل :"أولادي يوسف وعمر أهلاوية ويشجعون النادي الأهلي بقوة ولما الأهلي بيفوز على الزمالك بستخبي منهم".

وكانت لبشير التابعى تصريحات شهيرة قائلا، "لو خسر الزمالك أمام الاهلى بسداسية جديدة ستكون وش الخير على الجيل الحالى، لذا أتمنى يخسر بستة أهداف أو حتى سبعة لتكرار ما حققه جلينا داخل القلعة البيضاء"، مؤكدا "حينما تعرض الجيل الذى كنت ألعب فيه لهزيمة ثقيلة بالستة الشهيرة أمام الأهلى، بعدها حصدنا العديد من الإنجازات التاريخية للنادى وفزنا بلقب الدورى 3 مواسم، بجانب الألقاب الأفريقية الأخرى".