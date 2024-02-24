موعد مباراة بيراميدز ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يقدم موقع “كورة 365” موعد مباراة الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز ضد نظيره مازيمبي اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة.

وسيلاقي فريق بيراميدز نظيره مازيمبي مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز ضد مازيمبي

يلاقي فريق بيراميدز نظيره مازمبي الكونغولي على ملعب مازيمبي بمدينة لوممباشي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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وستطلق صافرة بداية المباراة اليوم السبت، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ومازيمبي

من المقرر أن تُنقل المباراة عبر فضائية beIN Sports HD 8.

ويدير مباراة بيراميدز ومازيمبي الحكم الدولي دانيال لاريا، ويعاونه مواطنه بروبي أتشيمبونج المساعد الأول، ورولاند أدي المساعد الثاني، وتشارليز بولو الحكم الرابع.

ويتصدر مازيمبي جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بينما يأتي بيراميدز فى المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.