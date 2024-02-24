شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة كهربا توجه رسالة له بعد زفافها: القلب الطيب اللى ما شفتش زيه فى الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت سالي، شقيقة النجم محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، عن امتنانها وتقديرها لشقيقها، حيث قالت عبر حسابها على إنستجرام: "طول ما أخويا في الدنيا إحنا قد الدنيا، ربنا يخليك لينا وتفضل سند لينا طول العمر يا أحلى أخ في الدنيا، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويبعد عنك كل شر عن أخويا وسندي عن القلب الطيب عن اللي مشوفتش زيه فى الدنيا".

وأضافت سالي: "أنت أخويا وصاحبي وكل حاجة حلوة ولا أي كلام ولا أي بوستات توصف ذرة من اللي في قلبي ليك، ربنا يخليك لينا ويديمك نعمة فى حياتنا يا أغلى حاجه فى عمري".





واحتفل، يوم الأربعاء الماضي، محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلي بزفاف شقيقته سالى، ونشر كهربا صورة تجمعه بشقيقته عبر خاصية القصص بموقع التواصل الاجتماعى بفيس بوك، وعلق عليها: "أخو العروسة وأمى وسندى، اللى طول عمرها فى ضهري وواقفة جنبى وما سابتنيش ولا لحظة، ربنا يفرحلى قلبك يا حبيبتي ويسعدك فى حياتك الجديدة ويجعلنا طول العمر سند لبعض".

من ناحية أخرى، حافظ النادى الأهلى على سجله خاليا من الهزائم فى دورى أبطال أفريقيا منذ الهزيمة من صن داونز الجنوب أفريقيا فى دور المجموعات الموسم الماضى وتحديدا فى 11 مارس 2023 والتى انتهت بهزيمة الأحمر 5/ 2، ومنذ ذلك الوقت لم يعرف الهزيمة.

ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز على ميدياما الغانى بهدف نظيف، فى المباراة التي جمعتهما فى إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، ليصل للمباراة الخامسة عشرة دون هزيمة، حيث فاز خلالها فى 10 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات ولم يذق طعم الهزيمة، سجل 28 هدفا واستقبل 3 أهداف فقط.