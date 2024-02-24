شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة أمام يانج أفريكانز بدوري الأبطال والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة النادي الأهلي إلى القاهرة اليوم، السبت، قادمة من غانا عقب خوض مباراة ميدياما في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة التي شهدت ملابسات كثيرة بسبب تأخر وصول البعثة إلى أكرا مرتين، واحدة فى مطار القاهرة والثانية فى مطار كوماسي، وحاول الأهلي تأجيل اللقاء 24 ساعة لكن طلبه قوبل بالرفض من قبل الكاف.

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام يانج افريكانز بدورى الأبطال

يستعد الأهلى لمواجهة يانج افريكانز التنزانى المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

مجموعة الأهلى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا

ويقع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من عمر دورى أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.

مشوار الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائرى سلبياً فى القاهرة ثم واجه شباب بلوزداد بالجزائر وتعادل سلبياً ثم واجه ميدياما الغانى.

مشوار يانج افريكانز التنزانى

افتتح يانج أفريكانز التنزانى مشواره في النسخة الحالية بدوري ابطال افريقيا بالفوز على أساس تيليكوم بطل جيبوتى بهدفين دون رد في الدور التمهيدى الأول بلقاء الذهاب ثم حقق فوزاً عريضاً بمباراة الإياب بخماسية مقابل هدف ، ونجح في تخطى عقبة المريخ السودانى في الدور التمهيدى الثانى بالفوز ذهاباً بهدفين دون رد والفوز إياباً بهدف دون رد ليصعد لدور المجموعات ويخسر مباراته بالجولة الأولى أمام شباب بلوزداد الجزائري بثلاثية دون رد ثم تعادل مع الاهلى بهدف لكل فريق ثم تعادل مع ميدياما الغانى بهدف لكل فريق ثم فاز على ميدياما بثلاثية دون رد.

الأهلى يتفوق على يانج أفريكانز فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 32.48 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية ليانج أفريكانز التنزانى 1.85 مليون يورو.

مواجهات الاهلى مع يانج أفريكانز

سبق وواجه الأهلي فريق يانج أفريكانز في 11 مباراة فاز الأهلي فى ست مباريات وخسر مباراة، وتعادل الفريقان فى أربعة مباريات، أحرز لاعبو الأهلي تسعة عشر هدفًا واستقبلت شباكه خمسة أهداف.

وجاءت نتائج هذه المواجهات على النحو التالي:

الجولة الأولى في دور الستة عشر من نسخة البطولة عام 1982، فاز الأهلي ذهابًا 5- صفر، أحرزها جمال عبد الحميد هدفين، وهدف لكل من شريف عبد المنعم ومجدي عبد الغني ومجدي إمام، وفي لقاء الإياب تعادل الفريقان 1-1، أحرز للأهلي علاء ميهوب.

الجولة الثانية في دور الـ32 من نسخة البطولة عام 1988، تعادل الفريقان ذهابًا في دار السلام بدون أهداف، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 4- صفر، أحرزها أيمن شوقي هدفين، وهدف لكل من علاء عبد الصادق وربيع ياسين.

الجولة الثالثة في دور الـ32 من نسخة البطولة عام 2009، فاز الأهلي ذهابًا بالقاهرة 3- صفر، أحرزها محمد بركات هدفين وهدف لفلافيو أمادو، وفي لقاء الإياب بدار السلام فاز الأهلي 1- صفر أحرزه فلافيو أمادو.

الجولة الرابعة في دور الـ32 من نسخة البطولة عام 2014، فاز يانج أفريكانز 1- صفر، في لقاء الذهاب بدار السلام، وفي لقاء الإياب بالقاهرة فاز الأهلي 1- صفر أحرزه سيد معوض، واحتكم الفريقان لضربات الترجيح من نقطة الجزاء وفاز الأهلي 4-3.

الجولة الخامسة في دور الستة عشر من نسخة البطولة عام 2016، تعادل الفريقان ذهابا 1-1 في دار السلام، أحرز هدف الأهلي عمرو جمال، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 2-1 أحرز هدفي الأهلي حسام غالي وعبد الله السعيد

الجولة الثانية من دور المجموعات النسخة الحالية وتعادل الاهلى مع يانج افريكانز بهدف لكل فريق.

مواجهات الأهلى مع الأندية التنزانية

يعد الأهلي أكثر فريق مصرى واجه الفرق التنزانية برصيد 21 مباراة، فاز فى 12 وتعادل فى 5 وخسر 4 ، وجميع اللقاءات جاءت في الأدوار التمهيدية ودور المجموعات من دوري الأبطال.

الأهلى أكثر الأندية تحقيقا للبطولة

ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية.

ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.