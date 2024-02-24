جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 25 فبراير 2024 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الالكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 25 فبراير 2024، إذ سنكون على موعد مع مواجهات في دوري أبطال أفريقيا، بجانب الدوري الانجليزي، والدوري الاسباني والايطالي وغيرها نرصدها إليكم كالتالى:

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

مباريات اليوم في دوري أبطال إفريقيا

مازيمبي ضد بيراميدز - 3:00 مساء - beIN Sports HD 5.



جوانينج جالاكسي ضد الوداد الرياضي - 3:00 مساء - beIN Sports HD 6.



نواذيبو ضد صن داونز - 6:00 مساء - beIN Sports HD 5.



يانغ أفريكانز ضد شباب رياضي بلوزداد - 6:00 مساء - beIN Sports HD 6.



النجم الساحلي ضد الترجي الرياضي - 9:00 مساء - beIN Sports HD 6.



مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

أستون فيلا ضد نوتينجهام فورست - 4:00 مساء - beIN Sports HD.



برايتون ضد إيفرتون - 5:00 مساء - beIN Sports HD.



كريستال بالاس ضد بيرنلي - 5:00 مساء - beIN Sports HD.



مانشستر يونايتد ضد فولهام -2 5:00 مساء - beIN Sports HD.



بورنموث ضد مانشستر سيتي - 7:30 مساء -2 beIN Sports HD.



أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد - 10:00مساء - 2 beIN Sports HD.



مباريات اليوم في الدوري الإسباني

غرناطة ضد فالنسيا - 3:00 مساء - 3 beIN Sports HD.



برشلونة ضد خيتافي - 5:15 مساء - 3 beIN Sports HD.



ديبورتيفو ألافيس ضد ريال مايوركا - 7:30 مساء - 3 beIN Sports HD.



ألميريا ضد أتلتيكو مدريد - 10:00 مساء - 3 beIN Sports HD.



مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

ساسولو ضد إمبولي - 4:00 مساء - AD SPORTS Premium 1.



ساليرنيتانا ضد مونزا - 7:00 مساء - AD SPORTS Premium 1.



جنوى ضد أودينيزي - 9:45 مساء - AD SPORTS Premium 1.



مباريات اليوم في الدوري الألماني

يونيون برلين ضد هايدنهايم - 4:30 مساء - beIN Sports HD.



بوروسيا مونشنجلادباخ ضد بوخوم - 4:30 مساء - beIN Sports HD.



فيردر بريمن ضد دارمشتات - 4:30 مساء - beIN Sports HD.



شتوتغارت ضد كولن - 4:30 مساء - beIN Sports HD.



بايرن ميونخ ضد لايبزيج - 7:30 مساء - beIN Sports HD.



مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

لوريان ضد نانت - 6:00 مساء - beIN Sports HD.



ستراسبورج ضد ستاد بريست - 10:00 مساء - beIN Sports HD.



مباريات اليوم في الدوري السعودي

الطائي ضد الأهلي - 4:00 مساء - SSC1 HD.

الحزم ضد الخليج - 7:00 مساء - SSC EXTRA 1 HD.



مباريات اليوم في الدوري المغربي

الفتح الرياضي ضد شباب السوالم الرياضي - 5:00 مساء - Arryadia.

المغرب التطواني ضد الرجاء الرياضي - 7:00 مساء - Arryadia.

أولمبيك آسفي ضد نهضة الزمامرة 9:00 مساء - Arryadia.



مباريات اليوم في الدوري التونسي

قوافل قفصة ضد النادي البنزرتي - 3:00 مساء - El Watania 1.



مباريات اليوم في الدوري الجزائري

مولودية البيض ضد مولودية الجزائر - 5:00 مساء - chababia.



شبيبة القبائل ضد إتحاد خنشلة - 5:00 مساء - chababia.



مولودية وهران ضد الاتحاد الرياضي السوفي - 5:45 مساء - chababia.



النادي الرياضي القسنطيني ضد جمعية أولمبي الشلف - 5:45 مساء - chababia.



مباريات اليوم في الدوري الأردني

معان ضد الجليل - 4:00 مساء - Jordan Sport HD.



شباب الأردن ضد الحسين إربد - 6:30 مساء - Jordan Sport HD.