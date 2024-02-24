شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تصل القاهرة بعد الفوز على ميديدما الغانى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة النادي الأهلي منذ قليل مطار القاهرة قادمة من غانا بعد الانتهاء من مباراة ميدياما.

وحقق الأهلي الفوز على ميدياما بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة على استاد بابا يارا، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، وحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي.

ولعب الأهلي أمام ميدياما في غانا أمس، فيما يختتم مواجهاته في دور المجموعات بملاقاة يانج أفريكانز التنزاني في القاهرة.