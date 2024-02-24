شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة بيراميدز ومازيمبى اليوم السبت 24 / 2 / 2024 فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثالثة عصر اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع بيراميدز مع مازيمبى الكونغولى، في إطار لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ مكان مباراة بيراميدز ومازيمبي

تقام مباراة بيراميدز ومازمبي الكونغولي فى الثالثة عصر اليوم، السبت، على ملعب مازيمبي بمدينة لوممباشي بالكونغو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

2_ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري الأبطال

ويتصدر مازيمبي جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن صن داونز الوصيف، بينما يأتي بيراميدز فى المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط ومازال لديه فرصة للتأهل.

3_طاقم حكام غانى لمباراة بيراميدز ومازيمبى

ويدير المباراة طاقم حكام من غانا بقيادة الحكم الدولي دانيال لاريا، ويعاونه مواطنه بروبي أتشيمبونج المساعد الأول، ورولاند أدي المساعد الثاني، وتشارليز بولو الحكم الرابع، ويراقب المباراة محمد ديمبلي من تشاد، ويراقب الحكام مانويل كانديدو من أنجولا، والمنسق العام عبد الله العتماني من المغرب، والمنسق الأمني كريستين إيريني من الكاميرون.

4_ سيناريوهات تأهل بيراميدز

يحتاج بيراميدز للفوز على أرض مازيمبي فى مباراة اليوم فى مدينة "لوبومباشي" فى الكونغو الديمقراطية، بعد هزيمتين وتعادل فى الجولات الثلاث الأخيرة.

5_ المواجهة الأخيرة فى المجموعة

جدير بالذكر أن الجولة السادسة والأخيرة فى المجموعة الأولى ستشهد مواجهة قوية بين مازيمبي وصن داونز والتي من المفترض أن تقام يوم 2 مارس المقبل.