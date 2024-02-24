أتليتكو مدريد في مهمة سهلة أمام ألمريا في الدوري الإسباني الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريقا أتلتيكو مدريد وألميريا، مساء اليوم، في المباراة التى تجمع بين الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لموسم 2023 ـ 2024.



ويتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الرابع بترتيب جدول الدوري الإسباني، برصيد 51 نقطة، جمعها من الفوز 16 مباراة والتعادل في 3 لقاءات والخسارة في 6 مواجهات.

وعلى الجانب الآخر، يخوض ألميريا مباراة أتليتكو متذيلًا جدول ترتيب الدوري الإسباني ومهدد بقوة للهبوط للدرجة الثانية حيث أنة لم يفوز أي مباراة حتى الأن بواقع التعادل في 8 مباريات والهزيمة في 17 مباراة.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد أمام ألميريا في الدوري الإسباني

يستضيف ألميريا نظيره أتلتيكو مدريد، مساء اليوم، فى المواجهة التى تجمعهما على ملعب باور هورس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد أمام ألميريا

وتذاع مباراة ألمريا وأتليتكو مدريد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية صاحبة حقوق البث الحصرية لكل مباريات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.