آرسنال يتسلح بالتاريخ أمام نيوكاسل في الدوري الانجليزي الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم، مع مواجهة مرتقبة تجمع بين فريقي آرسنال بنظيره نيوكاسل يونايتد، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري الإنجليزي.

تاريخ مواجهات آرسنال ونيوكاسل

ويخوض فريق أرسنال بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا مباراة نيوكاسل اليوم، متسلحًا برقم مميز، إذ لم يتعرض للخسارة في آخر 11 مباراة على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد نيوكاسل، حيث أنهى التعادل السلبي الموسم الماضي سلسلة انتصارات مكونة من 10 مباريات.

وآخر هزيمة تعرض لها فريق أرسنال على أرضه من نيوكاسل في نوفمبر 2010.

ويبحث آرسنال عن الفوز من أجل مطاردة الثنائي ليفربول ومانشستر سيتي، حيث يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 55 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الريدز الذي لعب مباراة أكثر، ونقطة واحدة عن السيتي الوصيف.

وتنطلق صافرة أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط،وتبث المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.



