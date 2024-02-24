شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي راحة 48 ساعة قبل بدء الاستعداد لمواجهة يانج أفريكانز فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على راحة لمدة 48 ساعة بعد العودة من غانا وخوض مباراة ميدياما بدوري أبطال أفريقيا أمس، واستقر الجهاز الفني للأهلي على منح لاعبي الفريق راحة يومين على أقل تقدير بعد العودة من رحلة غانا التي كانت شاقة للغاية قبل بدء الاستعداد لآخر مباريات دور المجموعات أمام يانج أفريكانز التنزاني الجمعة المقبل بالقاهرة، والتي ستحسم مصير المارد الأحمر فى التأهل للدور التالي فى البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها.

في شأن متصل قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن المالي أليو ديانج، لاعب الفريق خضع لفحوصات طبية، وتم عرضها على خبراء داخل وخارج مصر لحسم موقفه بعد شكوى اللاعب من آلام فى الركبة.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن الاتجاه الأقرب إلى الآن في حالة ديانج هو عمل جراحة منظار استكشافي للركبة عقب اكتمال الفحوصات الطبية واتخاذ القرار النهائي، وقال جاب الله إن ديانج اشتكى من آلام في الجزء الداخلي للركبة خلال مشاركته مع منتخب مالي في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت مؤخرا في كوت ديفوار، وأن الشكوى تكررت أكثر من مرة خلال تواجده مع منتخب بلاده، وشدد أحمد جاب الله على أنه تعامل مع شكوى ديانج بجدية شديدة من خلال إجراء فحوصات طبية له؛ للتعرف على سبب الشكوى وتحديد العلاج المناسب له.