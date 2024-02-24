شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مصريين يتأهلون إلى ربع نهائى بطولة ويندى سيتى للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الرباعي المصري، نور الشربيني، علي فرج، كريم عبد الجواد ومازن هشام، إلى الدور ربع النهائي ببطولة ويندى سيتى للاسكواش، التى تستضيفها شيكاغو الأمريكية خلال الفترة من 21 إلى 28 فبراير الجارى، بمجموع جوائز مادية تصل إلى 250 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في اليوم الأول من منافسات دور الـ 16 كالتالي:

فوز كريم عبد الجواد على الكولومبي ميجيل رودريجيز بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 6-11, 11-4, 10-12, 11-7, 11-9.

فوز علي فرج على ليونيل كاردينس بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 6-11, 11-5, 11-4.

فوز نور الشربيني على فريدة محمد بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 12-10, 15-13, 12-10.

هزيمة محمد الشربيني أمام الانجليزي محمد الشوربجي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-4, 12-10.

فوز مازن هشام على فارس الدسوقي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 11-8, 11-4, 11-5.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر فبراير الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال، للأسبوع الـ38 على التوالي ورقم 196 فى تاريخه.

وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ25 على التوالي والـ 235 في تاريخها، بينما عادت هانيا الحمامي للوصافة، وتراجعت نوران جوهر للمركز الثالث، وتقدمت أمينة عرفي للمركز الـ 12.