شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يطبق سياسة التدوير فى الزمالك.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطبق البرتغالى جوميز، المدير الفنى لفريق الزمالك، سياسة التدوير بين اللاعبين لمنح الفرصة لأكبر عدد منهم لتقديم نفسه وإثبات ذاته، وحتى تتاح له فرصة تقييم المجموعة كلها قبل الحكم على مستواها.

ووعد جوميز جميع لاعبى الزمالك بالحصول على الفرصة كاملة قبل تقييمهم، وهو نفس الأمر الذى دفعه لإجراء بعض التغييرات على قائمة مباراة أبو سليم الليبى عما كانت عليه في لقاء الإسماعيلى بالدورى.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبى غداً الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعة ببطولة كأس الكونفدرالية والتي حسم فيها الفارس الأبيض التأهل إلى الدور المقبل قبل جولتين من النهاية.

ويحتل الزمالك صدارة مجموعته فى بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل ليحسم التأهل إلى الدور المقبل قبل جولتين من النهاية.

وافتتح الزمالك مشواره بالنسخة الحالية للكونفدرالية بالخسارة من أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد ثم حقق الفارس الأبيض ريمونتادا فى مباراة العودة بالفوز برباعية مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات، ثم حقق فوزاً على أبو سليم بهدف دون رد فى الجولة الأولى من دور المجموعات ثم حقق فوزاً عريضاً برباعية دون رد على سوار الغينى، ثم فاز على ساجرادا الأنجولى بهدف دون رد قبل أن يتعادل مع بطل انجولا سلبياً فى الجولة الرابعة.