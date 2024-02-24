شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات اليوم بالجولة الثالثة لمرحلة الصعود بالمحترفين.. بتروجت وطنطا الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى الثالثة عصر اليوم، السبت، مباريات الجولة الثالثة من منافسات مرحلة الصعود فى دورى المحترفين، بين بتروجت مع طنطا، غزل المحلة مع القناة، بروكسى مع حرس الحدود، وادى دجلة مع السكة الحديد، راية مع لافيينا، والتى تشهد ندية كبيرة وإثارة بهدف حصد بطاقتى الصعود المباشر للدورى الممتاز، فيما يدخل صاحب المركز الثالث دورة رباعية مع أوائل القسم الثانى ب، على بطاقة التأهل الثالثة للممتاز.

يستضيف فريق بتروجت متصدر ترتيب دورى المحترفين برصيد 47 نقطة، فريق طنطا صاحب المركز السابع برصيد 32 نقطة، في مباراة يأمل فيها سيد عيد مدرب بتروجت في العودة لسكة الانتصارات والاقتراب خطوة كبيرة من أول بطاقات التأهل للدورى الممتاز، بينما يسعى عمرو أنور المدير الفني لطنطا لتحقيق المفاجأة والعودة بالنقاط الثلاثة ومواصلة التقدم في جدول الترتيب.

ويستقبل فريق وادى دجلة صاحب الوصافة برصيد 39 نقطة، فريق السكة الحديد صاحب المركز السادس برصيد 35 نقطة، في مباراة صعبة على كلا الفريقين، حيث يسعى توليتش لإعادة الفريق لطريق الانتصارات من أجل الحفاظ على الوصافة التي تضمن الصعود المباشر، فيما يأمل أمير عزمى مجاهد في تصحيح مسار السكة والاقتراب من أحد المراكز المؤهلة للممتاز.

ويحل فريق حرس الحدود صاحب المركز الرابع برصيد 38 نقطة، ضيفا على فريق بروكسى الثامن برصيد 32 نقطة، في مباراة يأمل خلالها محمد مكى في العودة بالنقاط الثلاثة من أجل استعادة التوازن والعودة للمنافسة مجددا، بينما يسعى بروكسى لاستغلال عاملى الأرض والجمهور للظفر بالنقاط الثلاثة.

ويلتقى فريق غزل المحلة القابع في المركز الثالث برصيد 39 نقطة، مع فريق القناة صاحب المركز العاشر والأخير برصيد 28 نقطة، في مباراة قد تكون سهلة لأبناء المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك، فيما يتمسك أحمد العجوز مدرب القناة بالأمل الأخير في استعادة التوازن والعودة بنقاط المباراة.

وفى آخر مواجهة يستقبل فريق راية صاحب المركز التاسع برصيد 29 نقطة، فريق لافيينا صاحب المركز الخامس برصيد 37 نقطة، في مباراة صعبة على أصحاب الأرض بعد تراجع مستوى الفريق، في المقابل يسعى لافيينا في تحقيق الفوز والتمسك بآماله في التأهل للممتاز.