شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز فى مهمة صعبة أمام مازيمبي الكونغولي اليوم بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز ضيفاً على مازيمبي الكونغولي، فى الثالثة ظهر اليوم السبت، باستاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي، فى خامس جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، فى لقاء غاية الصعوبة على الفريقين، يبحث كل منهما عن تحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث لتأمين التأهل لدور ربع نهائي دوري الأبطال.

بيراميدز يدخل مواجهة مازيمبي محتلا المركز الرابع فى ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط، فيما يحتل نواذيبو المركز الثالث بنفس عدد النقاط، ويحتل صن داونز الجنوب أفريقي المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ومازيمبي في الصدارة بـ 7 نقاط ايضاً.

ويدير المباراة طاقم حكام من غانا بقيادة الحكم الدولي دانيال لاريا، ويعاونه مواطنه بروبي أتشيمبونج المساعد الأول، ورولاند أدي المساعد الثاني، وتشارليز بولو الحكم الرابع، ويراقب المباراة محمد ديمبلي من تشاد، ويراقب الحكام مانويل كانديدو من أنجولا، والمنسق العام عبد الله العتماني من المغرب، والمنسق الأمني كريستين إيريني من الكاميرون.

بعثة بيراميدز وصلت الكونغو مساء الأربعاء، وخاض الفريق تدريبين على ملعب المباراة، وضمت قائمة الفريق السماوي التي اصطحبها الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر، خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي، خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - محمود زلاكة - أحمد توفيق - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل - مهند لاشين - محمود دونجا، خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي.

وتحدث كرونسلاف يورتشيتش مع لاعبي فريقه حول ضرورة خوض المباراة بهدف تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، وعدم الانشغال بخوض المباراة علي ملعب المنافس، والعمل علي استغلال ضغط الجماهير علي لاعبي فريقها، كما حدد المدير الفني الكرواتي بعض النقاط السلبية التي سيعمل علي استغلالها في فريق مازيمبي، كما حذر من بعض نقاط القوة وحدد طرق التعامل معاها.