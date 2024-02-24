أشرف صبحي يصل محافظة بورسعيد لتفقد عدد من المنشآت الشبابية والرياضية

ياسر رشاد - القاهرة - وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في الساعات المبكرة من صباح اليوم السبت، إلى محافظة بور سعيد، لتفقد عدد من المنشآت الشبابية والرياضية، وكان في استقباله اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن التعاون بين محافظة بورسعيد ووزارة الشباب والرياضة يشهد مستوى متميزاً من التنسيق فيما بينهما، خاصة في ظل حرص وزارة الشباب والرياضة على إقامة العديد من الفعاليات التي ترتقي بشباب وأبناء محافظة بورسعيد، إحدى المحافظات الساحلية التي تلقي دعماً كبيراً من القيادة السياسية.

ومن المقرر أن تشهد جولة وزير الشباب والرياضة الميدانية إلى محافظة بور سعيد، تفقد سير الأعمال الإنشائية الجارية باستاد النادي المصري، وتسليم شهادات الملتقي التثقيفي لمدربين ( الف بنت - الف حلم ) بالمدينة الشبابية ببورسعيد، وتفقد العديد من الأنشطة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة للشباب والنشء بالمحافظة، وحضور المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب بمحافظة بورسعيد علي ملعب المدينة الرياضية، فضلاً عن لقائه بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.