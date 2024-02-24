شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يعود لهجوم الأهلي أمام بلدية المحلة فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي لقيادة هجوم الفريق أمام بلدية المحلة فى الدورى الممتاز، فى المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل والمؤجلة من الجولة الخامسة، بعدما غاب عن لقاء ميدياما أمس فى غانا لحصوله على إذن من الجهاز الفني بعدم السفر مع الأحمر إلى غانا لحضور حفل زفاف شقيقته الذي اُقيم مساء الأربعاء الماضي بأحد فنادق التجمع الخامس.

من ناحية أخرى، يخوض محمد الشناوي، حارس الأهلي، الجزء الأخير في المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي بعد الجراحة التي أجراها في الكتف، عقب تعرضه للإصابة خلال مشاركته المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت مؤخرا في كوت ديفوار وقال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادي، إن الشناوي يسير بخطوات جيدة في برنامجه التأهيلي، وأنه بمجرد الانتهاء من المرحلة الأولى في البرنامج التأهيلي سيتم تحديد سفره إلى الخارج لتنفيذ المرحلة الثانية في التأهيل أو بقائه في مصر وجميع الاحتمالات قائمة.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أنه سيتم اتخاذ الخطوة المقبلة في تأهيل الشناوي بما يخدم مصلحة اللاعب، لافتا إلى أن الاتجاه الأقرب إلى الآن خوض الحارس الدولي الفترة الثانية من البرنامج التأهيلي خارج مصر.

ووجه جاب الله الشكر لطبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا على تواصله الدائم معه بشأن الحالات الطبية للاعبي الأهلي، وفي مقدمتهم محمد الشناوي، والذي تم التنسيق لسفره إلى ألمانيا في أسرع وقت لإجراء الجراحة.

في شأن متصل، قال الدكتور أحمد جاب الله، إن المالي أليو ديانج لاعب الفريق خضع لفحوصات طبية، وتم عرضها على خبراء داخل وخارج مصر لحسم موقفه بعد شكوى اللاعب من آلام في الركبة، وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن الاتجاه الأقرب إلى الآن في حالة ديانج هو عمل جراحة منظار استكشافي للركبة عقب اكتمال الفحوصات الطبية واتخاذ القرار النهائي وقال جاب الله إن ديانج اشتكى من آلام في الجزء الداخلي للركبة خلال مشاركته مع منتخب مالي في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت مؤخرا في كوت ديفوار، وأن الشكوى تكررت أكثر من مرة خلال تواجده مع منتخب بلاده وشدد أحمد جاب الله على أنه تعامل مع شكوى ديانج بجدية شديدة من خلال إجراء فحوصات طبية له؛ للتعرف على سبب الشكوى وتحديد العلاج المناسب له.