وزير الرياضة يتفقد سير الأعمال الإنشائية الجارية باستاد النادي المصري الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سير الأعمال الإنشائية الجارية باستاد النادي المصري الجديد، والذي يتم انشائه وفق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك في مستهل جولته التفقدية للمنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة بورسعيد.

رافق وزير الشباب والرياضة كل من الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، والنائب حسن عمار عضو مجلس النواب، وعبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، قيادات وزارة الشباب والرياضة.



واطلع وزير الشباب والرياضة على آخر مستجدات الأعمال الإنشائية في الاستاد، واستمع لشرح كامل حول مراحل التنفيذ للمشروع والجدول الزمني للانتهاء منه، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، مع مراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية هذا المشروع الحيوي، مشيراً إلى أنه سيكون صرحاً رياضياً متميزاً يليق بمحافظة بورسعيد وأبنائها، وسيساهم في النهوض بالرياضة المصرية بشكل عام، معرباً عن سعادته بما شاهده من تقدم في الأعمال الإنشائية، مؤكداً على دعمه الكامل لهذا المشروع حتى يتم افتتاحه في أقرب وقت ممكن.

وقدم وزير الشباب والرياضة الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على توجيه سيادته بإنشاء الإستاد تلبيةً لمطالب أبناء بورسعيد، ضمن حزمة المشروعات الكبري التي تشهدها محافظة بورسعيد في مختلف المجالات.

وأعرب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن خالص تقديره لوزير الشباب والرياضة على مجهوداته المبذولة في محافظة بورسعيد على مستوى المنشآت الشبابية والرياضية والنادي المصري، وهو الأمر الذي يستحق التقدير والثناء من جميع أهالي بورسعيد، مطالباً بالمساهمة المجتمعية وتكاتف أبناء بورسعيد للخروج بهذا المشروع في أفضل صوره.

ويضم مشروع استاد النادي المصري الذي يتم تنفيذه وفق المعايير العالمية، الملعب الرئيسي والمدرجات، وبوابات الدخول الاليكترونية، وعدد ٤ غرف لتغيير الملابس للاعبين، وصالة اللياقة البدنية، وصالة المؤتمرات الصحفية، وغرف فندقية لإقامة اللاعبين، وصالات أنشطة رياضية متعددة.

ومن المقرر أن تشهد جولة وزير الشباب والرياضة الميدانية إلى محافظة بور سعيد، تسليم شهادات الملتقي التثقيفي لمدربين ( الف بنت - الف حلم ) بالمدينة الشبابية ببورسعيد، وتفقد العديد من الأنشطة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة للشباب والنشء بالمحافظة، وحضور المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب بمحافظة بورسعيد علي ملعب المدينة الرياضية.