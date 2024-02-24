هاري كين يقود تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام لايبزيج بالدوري الالماني

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الاول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ مواجهة مهمة أمام نظيره لايبزيج مساء اليوم السبت على ملعب "إليانز آرينا" وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني .

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من المقرر أن تنطلق مواجهة بايرن ميونخ امام لايبزيج في السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام لايبزيج

حراسة المرم: مانويل نوير.

خط الدفاع: كيم مين جاي - ماتايس دي ليخت - إريك داير - رافاييل جيريرو.

خط الوسط: يوشوا كيميتش – ليون جوريتسكا – توماس مولر.

خط الهجوم: جمال موسيالا – هاري كين – ليروي ساني.



ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الالماني برصيد 50 نقطة بفارق 11 نقطة عن المتصدر باير ليفركوزن.