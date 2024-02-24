أنس أسامة: جميع اللاعبين كانوا على قدر كبير من المسؤولية وهدفنا الفوز بجميع المباريات القادمة

ياسر رشاد - القاهرة - علق أنس أسامة لاعب المنتخب المصري لكرة السلة، بعدما حقق المنتخب الفوز على نظيره إفريقيا الوسطى بنتيجة “76-61“ ضمن منافسات أولى مباريات المرحلة الأولى من تصفيات بطولة إفريقيا 2025 “الأفرو باسكت“.

وتستضيف مصر منافسات المرحلة الأولى من تصفيات بطولة إفريقيا 2025 خلال الفترة من 23 وحتى 25 فبراير الجاري على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

قال أنس أسامة: “دائمًا ما تكون أول مباراة هي الأصعب، وكان لابد من التركيز جيدًا وتقديم أداء جيد خاصة أن المباراة مقيمة في مصر وسط الجمهور المصري، وقمنا بتنفيذ معظم ما طلبه المدير الفني ولكن انخفض المستوى في نهاية المباراة“.

وأضاف: “جميع اللاعبين كانوا على مستوى عالٍ من التركيز، وعلى قدر كبير من المسؤولية لذلك استطعنا تحقيق الفوز، وبالتأكيد هناك العديد من اللاعبين الذين تعرضوا إلى إصابات وغياباتهم مؤثرة“.

وتابع: “هناك العديد من اللاعبين الشباب الذين يتواجدون مع المنتخب لأول مرة وكان من المهم أن نظهر لهم الفارق بين اللعب الدولي والمحلي“.

وواصل: “هدفنا منذ عامين هو تواصل الأجيال، كما أن عمرو الجندي يتحدث دائمًا مع اللاعبين الشباب، ونرغب في تحقيق الفوز بجميع المباريات القادمة“.

وأوضح: “بالتأكيد انضمام لاعبين من خارج مصر للمنتخب يضيف الكثير للمنتخب حيث لديهم العديد من الخبرات الكثيرة التي سيتعلم منها اللاعبين الشباب“.

واختتم: “من بداية التمرين كان النظام ليس جديدًا بالنسبة لي وأحمد عادل دولا لأننا تدربنا تحت قيادة الألماني هنريك رودل، وبالتأكيد منتخب كوت ديفوار قوي كثيرًا وستكون المباراة هامة وهدفنا تحقيق الفوز لإثبات الهيمنة على القارة الأفريقية“