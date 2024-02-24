بعثة بيراميدز تتجه إلى ملعب مباراة مازيمبي في إطار مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تحركت بعثة فريق نادي بيراميدز من فندق إقامتها في مدينة لوبومباشي الكونغولية، في طريقها إلى ملعب مباراة مازيمبي في إطار مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي اليوم السبت على استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وعقد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبيل التحرك مباشرة لإعلان التشكيل وخطة اللعب والتركيز على بعض الأمور الخططية لتنفيذها في الملعب.

وحرص المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز على أن يكون في وداع اللاعبين لدى مغادرتهم فندق الإقامة لتحفيزهم ومطالبتهم بتحقيق الفوز والاقتراب خطوة أكبر من التأهل للدور المقبل من البطولة.

ويفتقد فريق نادي بيراميدز، لجهود المدافع الدولي أحمد سامي في مواجهة نطيره مازيمبي الكونغولي في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي اليوم السبت على استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن إصابة أحمد سامي في آخر دقائق التدريب الختامي الذي جرى بالأمس على استاد نادي مازيمبي، بشد في العضلة الضامة.

أوضح الطبيب أنه كانت هناك محاولات طوال الساعات الماضية لتجهيز المدافع الدولي من أجل المشاركة في اللقاء إلا أنه في النهاية فضل استبعاده بالتنسيق مع المدير الفني خوفا من تفاقم إصابته وبالتالي يغيب عن اللقاء الهام.