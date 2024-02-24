ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفيدرالية الإفريقية قبل مواجهة أبو سليم الليبي

يختتم اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعدادته قبل مواجهة أبو سليم الليبي، المقرر لها غدًا الأحد ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وتعادل الزمالك في الجولة الماضية أمام ساجراد الأنجولي من دون أهداف، ويسعى إلى الفوز في مباراة اليوم لحسم تأهله رسميًا لدور الـ16 من البطولة.

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ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب مجموعته برصيد عشر نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة وحيدة.

ويحتل نادي أبو سليم الليبي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات والهزيمة في مباراة وحيدة كانت أمام الزمالك.

ويأتي نادي ساجراد الأنجولي في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط، جمعها من أربعة مباريات، بالفوز في مباراة والتعادل في مباراة والهزيمة في مبارتين.

ويحتل نادي أكاديمية سوار الغيني جدول ترتيب المجموعة من دون نقاط، حيث خسر الأربع مباريات التي خاضها بالمجموعة.

وتعد مباراة أبو سليم الليبي هي أول مباراة رسمية في بطولة إفريقيا للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الجديد لنادي الزمالك.