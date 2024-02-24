"سيرتي الذاتية مع الأهلي".. محمد يوسف يكشف سبب رفض فيتوريا وجود ضمن جهازه الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث محمد يوسف نائب المدير الفني لاتحاد الكرة، عن اقترابه من الجهاز الفني لمنتخب مصر والسبب في تعطيل الأمر.

وقال محمد يوسف عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "كنت قريبا من الجهاز الفني لمنتخب مصر، كمدرب عام في الجهاز الفني لروي فيتوريا، لكنه أخبر اتحاد الكرة أن سيرتي الذاتية ضخمة وبها عدة ألقاب مع الأهلي، وأنه يريد مدربا أصغر، أغلقت الباب بشأن هذا العرض لأن فيتوريا لم يكن مرحبا، والانطباع الذي حصلت عليه أنه لم يريد وجودي مساعدا معه".

وأضاف: "تم تكليفي بمنصب مساعد المدير الفني لاتحاد الكرة، مع الكابتن علاء نبيل، فهم كانوا يرغبون في الاستفادة من خبراتي، والموضوع كبير وله عدة تفاصيل، وافقت على هذا المنصب لأن له شقا فنيا وإداريا، بالإضافة لصلاحيات نحددها ومن ضمنها الإشراف على منتخبات الفئات السنية المختلفة، وسوف نضع النقاط المتعلقة بتنظيم عملهم بداية من يوم الأحد".

واختتم محمد يوسف: "حازم إمام من الشخصيات المحترمة، ولكنه تحمل الليلة في الفترة الماضية، والموضوع أكبر منه، من الظلم تحميله المسؤولية وحيدًا، وكنت أتوقع أن فيتوريا أقوى من ذلك، وأتمنى التوفيق لحسام حسن لديه مهمة كبيرة".

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