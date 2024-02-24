الخليج 365 يكشف مصير إذاعة مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - تواجه مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية الإفريقية، مصيرا مجهولا بشأن بث اللقاء، المقرر له أن يقام في السادسة مساء غدا الأحد، في الجزائر.

وعلم موقع "الخليج 365"، أنه لا توجد عربات بث في الجزائر، لكن الاتحاد الإفريقي "كاف" أبلغهم أن الاتفاق ينص على وجود عربات لبث المباراة.

وقال مصدر داخل الزمالك في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "سيتم تصوير مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي وتذاع في وقت آخر، إلا أنه هناك كلام بين المسؤولين في الزمالك وأبو سليم لتوفير عربية بث، لكن الأقرب حتى الآن عدم إذاعة المباراة".

اقرأ أيضًا:

رابطة الأندية تعلن موعد مباراة الاهلي والزمالك في الدوري المصري

حسين الشحات يصعد للمركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين للأهلي

"فوز الأحمر وتصريحات كولر".. آخر أخبار النادي الأهلي اليوم