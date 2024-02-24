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الخليج 365 يكشف مصير إذاعة مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية الإفريقية

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محمد اسماعيل - القاهرة - تواجه مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية الإفريقية، مصيرا مجهولا بشأن بث اللقاء، المقرر له أن يقام في السادسة مساء غدا الأحد، في الجزائر.

وعلم موقع "الخليج 365"، أنه لا توجد عربات بث في الجزائر، لكن الاتحاد الإفريقي "كاف" أبلغهم أن الاتفاق ينص على وجود عربات لبث المباراة.

وقال مصدر داخل الزمالك في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "سيتم تصوير مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي وتذاع في وقت آخر، إلا أنه هناك كلام بين المسؤولين في الزمالك وأبو سليم لتوفير عربية بث، لكن الأقرب حتى الآن عدم إذاعة المباراة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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