شكرا لقرائتكم خبر عن 120 مدربا فى ورشة عمل قطاع كرة القدم بسيتي كلوب لتطويرهم وصقل مهاراتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد قطاع كرة القدم بمجموعة أندية سيتي كلوب ، برئاسة الكابتن محمد وهبة، ورشة عمل لمدربي القطاع بهدف تطوير وصقل مهارات الأجهزة الفنية للعبة في جميع الفروع.

حضر الورشة التي أقيمت بفرع سيتي كلوب العبور 120 مدربا يمثلون الأجهزة الفنية التابعة لقطاع كرة القدم في جميع فروع سيتي كلوب المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

اشتملت ورشة العمل على عدة محاضرات نظرية وعملية، وتضمنت محاضرات الورشة عدة موضوعات مهمة في التدريب عن آخر التحديثات في علم التدريب ومحددات تدريب البراعم وتطوير آداء المهارات الأساسية بالإضافة إلى التدريب المتخصص لحراس المرمى.

ويهدف قطاع كرة القدم بمجموعة أندية سيتي كلوب بذلك إلى تطوير وتنمية قدرات المدربين به من أجل تنفيذ استراتيجية مجموعة أندية سيتي كلوب التي اعتمدها مجلس إدارة المجموعة والساعية لبناء قاعدة رياضية حقيقية في جميع المحافظات تخدم المنتخبات الوطنية والمستوى الأول خلال السنوات المقبلة.