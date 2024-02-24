شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب التأهل رسمياً لدور الثمانية بدورى الأبطال الليلة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق النادى الأهلى، فى السادسة مساء اليوم السبت، صوب ملعب بنيامين مكابا في تنزانيا لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزانى، ضمن منافسات الجولة الخامسة فى المجموعة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 20230-2024.

وقطع الأهلي خطوة هائلة نحو التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بفوزه خارج دياره على ميدياما الغاني (1-0) مساء أمس، الجمعة، فى الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) لمرحلة المجموعات.

ورفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط فى صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، وخلفه شباب بلوزداد الجزائري، ويانج أفريكانز التنزاني بـ5 نقاط، ثم ميدياما فى المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

وحال فوز شباب بلوزداد الجزائري أو يانج أفريكانز فى لقاء الليلة فى تنزانيا يضمن صعود الأهلي رسميا قبل الجولة الأخيرة.

الفوز يرفع رصيد شباب بلوزداد أو يانج أفريكانز إلى 8 نقاط بينما يتوقف رصيد الفريق الخاسر عند 5 نقاط، وبالتالي يصعد الأهلي؛ لأن الفارق أكبر من 3 نقاط قبل الجولة الأخيرة.

حال تعادل بلوزداد ويانج أفريكانز في لقاء الليلة يرتفع رصيد الفريقين ل6 نقاط ويتأجل الحسم للجولة الأخيرة، لكن الأهلي يملك حظوظا أكبر في التأهل.

وحقق الأهلى فوزاً غالياً على ميدياما الغانى بهدف دون رد سجله حسين الشحات بالجولة الخامسة في دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا وهي المباراة التي شهدت ملابسات كثيرة بسبب تأخر وصول البعثة إلى أكرا مرتين، واحدة فى مطار القاهرة والثانية فى مطار كوماسي، وحاول الأهلي تأجيل اللقاء 24 ساعة لكن طلبه قوبل بالرفض من قبل الكاف.

ويستعد الاهلى لمواجهة بلدية المحلة المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الاهلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراتين ولم يخسر وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف.