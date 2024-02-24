شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أحمد سامى فى تدريب بيراميدز الأخير واستبعاده من مباراة مازيمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق نادي بيراميدز، لجهود المدافع الدولي أحمد سامي في مواجهة نطيره مازيمبي الكونغولي في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي اليوم السبت على استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن إصابة أحمد سامي في آخر دقائق التدريب الختامي الذي جرى بالأمس على استاد نادي مازيمبي، بشد في العضلة الضامة.

أوضح الطبيب أنه كانت هناك محاولات طوال الساعات الماضية لتجهيز المدافع الدولي من أجل المشاركة في اللقاء إلا أنه في النهاية فضل استبعاده بالتنسيق مع المدير الفني خوفا من تفاقم إصابته وبالتالي يغيب عن اللقاء الهام.