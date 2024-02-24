شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس الساعات الأخيرة لبيراميدز قبل مواجهة مازيمبى الكونغولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز ضيفاً على مازيمبي الكونغولي، فى الثالثة ظهر اليوم السبت، باستاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي، فى خامس جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، فى لقاء غاية الصعوبة على الفريقين، يبحث كل منهما عن تحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث لتأمين التأهل لدور ربع نهائي دوري الأبطال. وحرص الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق، على عقد جلسة فنية مع اللاعبين فى فندق الإقامة قبل التوجه لملعب المباراة، تحدث خلالها عن طريقة اللعب وبعض النقاط التى يجب اتباعها خلال المباراة.

وحدد الدكتور عبد الرحمن سعيد، طبيب التغذية في جهاز نادي بيراميدز،البرنامج المتبع للاعبين قبل المباراة، حيث سيحصلون على كميات مياه تترواح بين 6 إلى 8 لترات يوميا والنسبة الأكبر منها تكون وقت التدريبات والمباريات لتعويض فقدان المياه في الجسم والتي تزيد مع الأرضية النجيل الصناعي، بخلاف المشروبات التعويضية والبروتين والمشروبات التي تحتوي الكافيين مع مراعاة كافة معايير المنشطات.

وأوضح الطبيب أن برنامج يوم المباراة يتضمن حصول اللاعبين على نشويات سريعة الهضم والامتصاص مثل البطاطا الحلوة والبطاطس وتقليل المأكولات التي يكون الدسم فيها كبيرا والحصول على كمية مناسبة من الفراخ والأسماك مع مراعاة البرنامج الغذائي الموضوع لكل لاعب والذي يتم الالتزام به بشكل صارم.

وذلك من أجل التعامل بشكل مثالى مع أرضية ملعب استاد مازيمبي ذات النجيل الصناعي، والذي يواجهه بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا.