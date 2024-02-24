شكرا لقرائتكم خبر عن صالة الأهلى تستضيف الدورة المجمعة الثانية لنهائى دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد على استضافة صالة الأهلى للدورة المجمعة الثانية للدور النهائى لتحديد بطل دورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2023 / 2024 .

وقال عبد المنعم لـ الخليج 365، إن الدورة المجمعة الثانية لنهائى دورى سيدات اليد تقام على مدار أيام 13، 14 ، 15 مارس القادم، والجدير بالذكر أن صالة الشمس إستضافت المجمعة الأولى التى شهدت اعتلاء الأهلى صدارة الترتيب.

فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 24/18 على صعيد ختام الدورة المجمعة الأولى لنهائى دورى عمومى سيدات اليد، على صالة نادى الشمس مساء الخميس القادم.

تشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الجزاء حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات.

على صعيد أخر تقام الجولة الثامنة بدورى محترفى الرجال الثلاثاء القادم، بين كل من هليوبوليس مع الأهلى والزمالك مع سموحة وطلائع الجيش مع سبورتنج والجزيرة مع البنك الأهلى.