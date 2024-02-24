نونيز يُنافس فان بيرسي علي لقب الأكثر "نحسًا"

ياسر رشاد - القاهرة - يقترب المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز نجم نادي ليفربول، من دخول التاريخ من الباب الخلفي، وذلك بمنافسته علي لقب الأكثر "نحسًا"، خلال مشاركاته مع الريدز بالموسم الحالي.

حيث كشف موقع "ترانسفير ماركت" إحصائية صادمة لنجم ليفربول داروين نونيز نجم نادي ليفربول، وذلك خلال مشاركاته مع الريدز بالموسم الحالي.

ورصد الموقع أن نونيز ردت له العارضة والقائمان 9 تسديدات له هذا الموسم في البريميرليج حتى الآن، متفوقا الضعف على أي لاعب آخر في المسابقة، وقفت العارضة أمام تسديداته بمختلف المباريات.

كما سلطت شبكة "أوبتا" للإحصائيات الضوء علي سوء حظ المهاجم الأوروجواياني في البريميرليج هذا الموسم.

وأفادت بأن نونيز أصبح أول لاعب يسدد في القائمين والعارضة 4 مرات في مباراة واحدة بالبريميرليج منذ موسم 2003-2004.

ويعتبر نونيز ثاني أكثر لاعب في تاريخ البريميرليج ردت العارضة والقائمان تسديداته في موسم واحد بالبطولة، ومع تبقي 13 جولة قد يحطم رقم روبن فان بيرسي الذي ردت العارضة والقائمان تسديداته 10 مرات موسم 2011-2012.