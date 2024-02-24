شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي يتفقد مشروع الاستاد الجديد للمصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة صباح اليوم السبت مشروع الاستاد الجديد للنادي المصري وذلك للوقوف على مدى تطور الأعمال الإنشائية بالمشروع.

ورافق وزير الرياضة بالجولة اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، و محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب واطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ وحسن عمار عضو مجلس النواب بالإضافة إلى مجلس إدارة النادي المصري ممثلًا في الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي واللواء ياسر سالم وعماد البرشة وكذلك عبد الفتاح حافظ مدير عام الشباب والرياضة ببورسعيد ومحمد الغزاوي ممثل شركة وادي النيل للإستثمارات العقارية والمقاولات والتي تتولى تنفيذ المشروع.

وخلال الزيارة أبدى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رضاه التام عن معدلات العمل بالمشروع، مؤكدًا أن بناء ستاد النادي المصري وفي نفس مكانه التاريخي جاء تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي جاءت تلبية لمطالب أهالي بورسعيد ولذلك جاء اهتمام أجهزة الدولة المصرية بالمشروع وظهر ذلك جليًا في الزيارة الأخيرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للاستاد، موجها الشكر للواء عادل الغضبان وللهيئة البرلمانية لمحافظة بورسعيد وفي مقدمتهم الدكتور محمود حسين ولمجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، فيما أبدى اللواء أركان حرب عادل الغضبان سعادته البالغة بما رآه على أرض الواقع.

وأكد أنه قد تم الانتهاء بالفعل من نحو 65٪ من المشروع، الأمر الذي يعني أنه لا يوجد أي تباطؤ في معدلات التنفيذ، بينما وجه الدكتور محمود حسين الشكر للدكتور اشرف صبحي على تلبيته لدعوته بزيارة المشروع للوقوف على مدي تطور الأعمال به، مؤكدًا أن ما وصلت إليه حجم الأعمال حاليًا جاء نتاجًا لمجهودات كبيرة بذلتها جميع أجهزة الدولة المصرية والتي تولي المشروع أهمية كبيرة ، فيما نقل الحسيني أبو قمر إلى الجميع تحيات كامل أبو علي ومجلس إدارة النادي المصري، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره التاريخي بإعادة بناء الاستاد ومشيدًا بمجهودات الدكتور أشرف صبحي واللواء عادل الغضبان والدكتور محمود حسين وكذلك أعضاء الهيئة البرلمانية للمحافظة ولشركة وادي النيل التي تتولى تنفيذ المشروع وأيضًا الكلية الفنية العسكرية والتي تتولى حاليًا مهام استشاري المشروع.