شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يخطر الزمالك رسميا بعدم إذاعة مباراة أبو سليم الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادى الزمالك تأكيدات من مسئولى الاتحاد الأفريقي "كاف" بعدم إذاعة مباراة الفريق أمام أبو سليم الليبى المقرر إقامتها فى السادسة مساء غد، الأحد، على استاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأبلغ الاتحاد الأفريقى مسئولى الناديين خلال الاجتماع الفنى بعدم التمكن من إذاعة المباراة، بسبب وجود أزمة تقنية فى الجزائر.

ويُلقي البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين، فى الثانية ظهر اليوم السبت بتوقيت القاهرة، قبل خوض المران الختامي استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويخوض الزمالك مرانه الأخير فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب المباراة استعداداً للقاء أبو سليم الليبي المرتقب.