شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى وماييلى يقودان هجوم بيراميدز أمام مازيمبى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة مازيمبي في إطار مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: محمود دونجا - أسامة جلال - محمد حمدي - محمد الشيبي
خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - وليد الكرتي
خط الهجوم: فيستون ماييلي
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
شريف إكرامي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد توفيق - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - فخري لاكاي - مروان حمدي - دودو الجباس
وخرج من القائمة، الرباعي أحمد سامي ومحمد رضا بوبو ومحمود زلاكة والحارس الشاب يوسف نادر.
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