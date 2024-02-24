شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أبو العز: "كاف" أخطرنا بعدم إذاعة لقاء أبو سليم في الاجتماع الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو أبو العز، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه تم إخطارهم بشكل رسمي خلال الاجتماع الفني لمباراة أبو سليم الليبي المقرر لها غدًا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدم إذاعة المباراة لأسباب تقنية.

وأوضح المدير الإداري لفريق الزمالك أن مسئولي الاتحاد الأفريقي أخطروا ممثلي الناديين في الاجتماع الفني بعدم إذاعة المباراة تليفزيونيًا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، غدًا الأحد باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.