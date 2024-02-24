شكرا لقرائتكم خبر عن الكلين شيت الثانى.. مصطفى شوبير يواصل التألق في عرين الأهلى في غياب الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل مصطفى شوبير حارس الأهلي، تألقه في حماية عرين الأحمر أمام ميدياما الغاني، بالجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا.

وخرج شوبير بشباك نظيفة للمباراة الثانية على التوالي بعدما شارك أساسيًا أمام شباب بلوزداد، وتألق في اللقاء الماضي ليصل الأهلي للنقطة 9 في صدارة المجموعة.

وقدم شوبير مباراة جيدة في مواجهة ميدياما مانعًا أصحاب الأرض من التقدم في أكثر من مناسبة، فخلال 90 دقيقة نجح في القيام بـ 5 تصديات 4 منهم من داخل منطقة الجزاء.

مصطفى شوبير قدم عرضًا رائعًا فى مباراة شباب بلوزداد بالجزائر في الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لـ دوري أبطال أفريقيا.

ولعب الحارس الشاب دورًا محوريًا في خروج الأهلي بشباكه نظيفة أمام بطل الجزائر بعدما تصدّى لأكثر من 6 هجمات خطرة للفريق الجزائري ولم يخش الحشد الجماهيري الغفير لفريق شباب بلوزداد.

وبذلك يواصل مصطفى شوبير نجاحه فى إثبات نفسه في الدفاع عن عرين فريق كبير كالأهلي خاصة أنه تألق في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا الأخير أمام الوداد المغربي بالقاهرة في اللقاء الذي انتهى بفوز الأهلي بهدفين لهدف، حيث تصدى وقتها لفرص خطرة كانت كفيلة بخروج الأهلي فائزاً قبل أن يتعادل في لقاء الإياب بالمغرب بهدف لمثله ليحصد المارد الأحمر اللقب الأفريقي بمساهمة واضحة من الحارس الشاب.

مستوى مصطفى شوبير الجيد مع الأهلي وتزايد فرص مشاركته مع المارد الأحمر الفترة المقبلة باعتباره الأفضل يرفع أسهم انضمامه للمنتخب الوطني الأول في معسكر مارس المقبل الذي سيخوض خلاله المنتخب دورة ودية بمشاركة، حيث بات من المتوقع أن يقوم حسام حسن المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني بضم حارس الأهلي الشاب للمنتخب في دورة دبي التي ستُشارك فيها منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا وتقام خلال الفترة من 22 حتى 26 مارس المقبل.

ويستعد الأهلى لمواجهة بلدية المحلة المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الأهلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراتين ولم يخسر وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف.

وحقق الأهلى فوزًا غاليًا على ميدياما الغانى بهدف دون رد سجله حسين الشحات بالجولة الخامسة في دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا وهي المباراة التي شهدت ملابسات كثيرة بسبب تأخر وصول البعثة إلى أكرا مرتين، واحدة فى مطار القاهرة والثانية فى مطار كوماسي، وحاول الأهلي تأجيل اللقاء 24 ساعة لكن طلبه قوبل بالرفض من قبل الكاف.