شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد بالمجموعة الأولى بدورة الألعاب الأفريقية مع نيجيريا ومالى وتوجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الأفريقية التى تستضيفها غانا مارس المقبل عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب منتخبات نيجيريا ومالى وتوجو.

بينما ضمت المجموعة الثانية كلاً من: الكونغو وكينيا وبنين وغانا، وذلك بعد انسحاب المغرب والجابون.

وقرر مسئولو اتحاد اليد بقيادة الدكتور محمد الأمين ، خوض منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقبلة بمنتخب الشباب مواليد 2004 مع إضافة بعض العناصر المميزة بقيادة مديره الفني طارق محروس وتحت إشراف محمد الالفي مدير المنتخبات الوطنية باتحاد اليد، والهدف المنافسة واكتساب الخبرات اللازمة وتجهيز عناصر الفراعنة الشباب لتمثيل المنتخب الأول في السنوات المقبلة.

وكان منتخب مصر الأول توج بلقب الأمم الأفريقية في مصر يناير الماضى وحسم الفراعنة تأهلهم إلى أولمبياد باريس 2024.