متى تُلعب القمة؟.. الكشف عن مواعيد المباريات المؤجلة لـ الأهلي والزمالك في الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت رابطة الأندية المصرية، أمس الجمعة، عن مواعيد المباريات المؤجلة لفريق الزمالك في الدوري المصري الممتاز.

وكانت قد تأجلت 5 مباريات للزمالك حتى الآن متمثلة في الاتحاد السكندري والأهلي وسيراميكا كليوباترا وفاركو وطلائع الجيش.

كما تم تأجيل عدة مباريات للأهلي، حامل اللقب، الذي خاض 6 مباريات حتى الآن في النسخة الحالية من الدوري المصري

مباريات الزمالك

وستقام مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري من الجولة الثامنة خلال يوم 11 أبريل المقبل.

وتقرر إقامة مباراة الأهلي في الـ 15 من الشهر ذاته، والمؤجلة من الجولة العاشرة بالدوري العام.

كما سيواجه "الفارس الأبيض" نظيره سيراميكا كليوباترا يوم 14 يونيو المقبل والمؤجلة من الجولة 11.

وسيواجه الزمالك فريق فاركو يوم 21 من الشهر ذاته في مباراة مؤجلة من الجولة 12 من عمر المسابقة.

وسيلعب الأبيض مع طلائع الجيش يوم 11 يوليو المقبل في الجولة 16.

ويحتل الزمالك حاليا المركز 13 برصيد 12 نقطة من 9 مباريات خاضها حتى الآن في بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباريات الأهلي

على الجانب الآخر، سيلعب الأهلي ضد بلدية المحلة، مساء الثلاثاء المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة.

وسيواجه الأهلي فريق زد، يوم 11 أبريل من الجولة الثانية، بينما سيلعب ضد الزمالك بعد 3 أيام فقط بالجولة العاشرة.

وسيواجه الأهلي فريق الاتحاد السكندري يوم 7 مايو من الجولة التاسعة.

وبعدها سيلعب الأهلي مع فاركو يوم 14 يونيو بالأسبوع 11، قبل أن يلتقي بنظيره الداخلية بعد 7 أيام فقط بالجولة التالية.

وسيشهد يوم 12 يوليو مواجهة قوية بين الأهلي وبيراميدز ومؤجلة من الجولة 14.