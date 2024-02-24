موعد مباراة الإسماعيلي ضد فيوتشر بعد الإعلان عن جدول الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية المحترفة يوم 14 ابريل المقبل موعدا للقاء الإسماعيلي أمام فيوتشر باستاد الإسماعيلية ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المحلي.

كما أوضحت الرابطة أنه سيتم تأجيل مباراة الفريق مع بيراميدز يوم ١٩ مايو حال وصول الأخير إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء جدول مباريات الفريق بعد التعديلات الأخيرة على النحو التالي …

الأسبوع 14 .. الجونة ضد الإسماعيلي يوم الاثنين المقبل في تمام الرابعة عصرا..

الأسبوع 15 ..الإسماعيلي ضد بلدية المحلة يوم 3 مارس المقبل في تمام السابعة مساءا..

الأسبوع 16..المقاولون العرب ضد الإسماعيلي يوم 9 مارس باستاد الجبل الاخضر في تمام الرابعة عصرا..

الأسبوع 17..الإسماعيلي ضد سموحة يوم 31 مارس باستاد الإسماعيلية في تمام التاسعة والنصف مساءا..

مؤجل من الأسبوع 10 .. الإسماعيلي ضد فيوتشر يوم 14 ابريل باستاد الإسماعيلي في تمام السابعة مساءا..

الأسبوع 18.. الإسماعيلي ضد زد يوم 18 ابريل باستاد الإسماعيلية في تمام السابعة مساءا..

الأسبوع 19..الاتحاد ضد الإسماعيلي يوم 22 ابريل باستاد برج العرب في تمام السابعة مساءا ..

الأسبوع 20 .. الإسماعيلي ضد الاهلي يوم 1 مايو باستاد برج العرب في تمام السابعة مساءا ..

الأسبوع 21…فاركو ضد الإسماعيلي يوم 4 مايو باستاد برج العرب في تمام الرابعة عصرا ..

الأسبوع 22.. الإسماعيلي ضد الداخلية يوم 9 مايو باستاد الإسماعيلية في تمام الرابعة عصرا..

الأسبوع 23..طلائع الجيش ضد الإسماعيلي يوم 14 مايو باستاد جهاز الرياضة في تمام السابعة مساءا..

الأسبوع 24..الاسماعيلي ضد بيراميدز يوم 19 مايو باستاد الإسماعيلية في تمام السابعة مساءا وسيتم تأجيلها حال وصول بيراميدز لنهائي البطولة الأفريقية.

الأسبوع 25.. البنك الأهلي ضد الإسماعيلي يوم 26 مايو باستاد القاهرة في تمام الرابعة عصرا ..

الأسبوع 26..الإسماعيلي ضد انبي يوم 17 يونيو باستاد الإسماعيلية في تمام السابعة مساءا…

الأسبوع 27..فيوتشر ضد الإسماعيلي يوم 23 يونيو باستاد القاهرة في تمام الرابعة عصرا..

الأسبوع 28..الإسماعيلي ضد المصري يوم 27 يونيو باستاد برج العرب في تمام السابعة مساءا ..

الأسبوع 29..سيراميكا ضد الإسماعيلي يوم 3 يوليو باستاد المقاولون العرب في تمام السابعة مساءا ..

الأسبوع 30.. الزمالك ضد الإسماعيلي يوم 7 يوليو باستاد القاهرة في تمام السابعة مساءا..