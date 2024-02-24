قرار عاجل من الاتحاد الأفريقي حول إذاعة مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن عمرو أبو العز المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إخطارهم بشكل رسمي خلال الاجتماع الفني لمباراة أبو سليم الليبي، بعدم إذاعة المباراة لأسباب تقنية.

وأوضح المدير الإداري لفريق الزمالك أن مسؤولي الاتحاد الأفريقي اخطروا ممثلي الناديين في الاجتماع الفني بعدم إذاعة المباراة تليفزيونياً.

ويواجه الزمالك أبوسليم الليبي، في السادسة مساء غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، على ستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

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