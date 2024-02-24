"الشحات الخامس".. قائمة هدافي الأهلي التاريخيين بالبطولات الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

بات حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خامس الهدافين التاريخيين للفريق في البطولات الأفريقية، بعدما رفع رصيده من الأهداف في البطولات الأفريقية إلى الهدف رقم 18، عقب تسجيله هدف فوز الأهلي على حساب ميدياما أمس.

ويستعرض موقع الخليج 365 في السطور التالية، قائمة الهدافين التاريخيين للنادي الأهلي في البطولات الأفريقية.

يتصدر أسطورة النادي الأهلي ورئيسه الحالي محمود الخطيب، قائمة الهدافين التاريخيين للنادي الأهلي في مختلف البطولات الأفريقية برصيد 37 هدفاً.

ويأتي في المركز الثاني محمد أبو تريكة برصيد 32، في مختلف البطولات الأفريقية.

وجاء في المركز الثالث عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق برصيد 28 هدفاً، ويليه اللاعب وليد سليمان في المركز الرابع برصيد 20 هدفاً.

وتقاسم المركز الخامس كلا من محمد بركات، أمادو فلافيو، بالإضافة إلى حسين الشحات، برصيد 18 هدفاً لكلا منهما.

واحتل حسام حسن المركز السادس في القائمة برصيد 17 هدفاً، مع المارد الأحمر في مختلف البطولات الأفريقية.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره يانج أفريكانز التنزاني، يوم الجمعة المقبل الموافق 1 مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.