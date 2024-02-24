"الأجواء المناخية صعبة".. مدرب فيوتشر يتحدث عن مواجهة سوبر سبورت في الكونفدرالية الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث تامر مصطفى المدير الفني لمودرن فيوتشر، عن مباراة سوبر سبورت في الكونفدرالية الإفريقية، مشيرا إلى أنه يريد حسم التأهل من جنوب أفريقيا.

وقال مصطفى خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "ننظر للمباراة بشكل مختلف، مؤمنين بحظوظنا ونريد حسم التأهل للدور المقبل من هنا من جنوب أفريقيا، نعلم صعوبة المباراة ولكن لابد أن نكون مؤمنين بقدرتنا على الفوز، الفريقين حظوظهم جيدة بالبطولة، فريقنا حظه أكبر ولكن على أرض الواقع نحن لم نتأهل بشكل رسمي بعد".

وأضاف: "لابد أن ننهي ملف التأهل مبكرًا خاصة وأننا ينتظرنا جدول صعب وقوي بالدوري المصري، مشيرًا بأن مواجهة سوبر سبورت الأولى كانت من ٣ أشهر وأن هناك احتمالية تغيير أمور كثيرة ولكنه تمنى أن الأفضلية غدًا تكون للفريق المصري، نحترم المنافس ونعلم إمكانيات لاعبيه ولكننا نركز فقط على فريقنا".

واختتم: "الأجواء المناخية صعبة، فضلًا عن مشقة السفر ولكن الخبرات الموجودة داخل الفريق قادرة على تخطي تلك الصعوبات، ومباراة الغد مختلفة عن مواجهات الدوري المصري وتتطلب روح مختلفة لتحقيق الفوز".

ويحل مودرن فيوتشر ضيفًا على سوبر سبورت الجنوب افريقي، غدًا الأحد في تمام الساعة الثالثة عصرًا، على ملعب بيتر موكابا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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