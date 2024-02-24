شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه مدغشقر فى ثانى مباريات التصفيات الأفريقية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي المنتخب المصري الأول للرجال لكرة السلة، اليوم السبت، مع نظيره منتخب مدغشقر ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الأولى من تصفيات بطولة إفريقيا 2025، والتي تستضيفها صالة حسن مصطفى خلال الفترة من 23 حتى 25 فبراير الجاري .

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر مع نظيره مدغشقر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان قد حقق المنتخب المصري الفوز على نظيره منتخب إفريقيا الوسطى بنتيجة “76-61“ في أولى مباريات التصفيات الأفريقية.

وتضم قائمة منتخب مصر 12 لاعبًا وهم: “أحمد عادل، يوسف رفعت، كريم الجيزاوي ، يوسف شحاتة، عمرو الجندي، سيف هنداوي، هيثم كمال، أحمد ياسر، باتريك يوسف، أنس أسامة، عمر طارق، وخالد عبد الناصر“.

وتتواجد مصر في المجموعة الرابعة مع: “كوت ديفوار وأفريقيا الوسطى ومدغشقر“.

وتعد هذه التصفيات مؤهلة إلى نهائيات أمم إفريقيا 2025، وتصفيات كأس العالم 2025.