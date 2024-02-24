شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخسر من مازيمبى 3 / 0 ويودع دورى أبطال أفريقيا وسط أخطاء تحكيمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق مازيمبى الكونغولى الفوز على بيراميدز، بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

جاءت أحداث الشوط الأول عكس النتيجة، حيث من بداية اللقاء ضغط فريق بيراميدز، ونجح فى الوصل لمرمى المنافس فى أكثر من فرصة محققة، إلا إنها لم تسكن الشباك.

وفى الدقيقة 32 نجح جويل بيا لاعب مازيمبى الكونغولى فى تسجيل هدف التقدم لفريقه، وفى الدقيقة 45 سجل غلودي ليكونزا الهدف الثانى لمازيمبى.

وفى الشوط الثانى حاول بيراميدز هز شباك الفريق الخصم، إلا إن كافة المحاولات باءت بالفشل، ويسجل مازيمبى الهدف الثالث عن طريق موامبا مستغلاً خطأ بلاتي توريه.

وشهدت المباراة أخطاء تحكيمية فجة، وتغاضى الحكم عن احتساب ركلة جزاء صحيحة لبيراميدز فى الشوط الأول كانت ستساهم فى تغيير مجرى المباراة، نظرًا لكونها كانت قبل أن يسجل الفريق المستضيف هدف التقدم.

بهذه النتيجة يودع بيراميدز دورى أبطال أفريقيا قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 4 نقاط، ويقع نواذيبو فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ومازيمبى فى المركز الأول بـ 10 نقاط، وصن داونز فى المركز الثاني برصيد 7 نقاط.