شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد يشن هجومًا عنيفًا على التحكيم وكاف بعد خسارة بيراميدز من مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، هجومًا عنيفًا على طاقم تحكيم مباراة فريقه أمام مازيمبى الكونغولى والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مؤكدًا أن هناك مهازل تحكيمية تتعرض لها جميع الأندية تحديدًا على ملعب مازيمبي في مدينة لوبومباشي والذي لا يصلح مطلقًا لمباريات بحجم دوري أبطال أفريقيا.

أضاف المدير الرياضي فى تصريحات صحفية، أن دور الاتحاد الأفريقي عليه علامات استفهام من الفضائح التي يشهدها هذا الملعب والمهازل التحكيمية وآخرها ما حدث خلال مباراة بيراميدز بعدما رفض الحكم الغاني دانيال لاريا احتساب ركلتي جزاء واضحتين لبيراميدز في الشوط الأول.

أضاف هاني سعيد أنه بعد أن كان بيراميدز مسيطرًا سيطرة كاملة وخطورة واضحة على مرمى مازيمبي استطاع أن يقلب دفة المباراة بقراراته العكسية ورفض احتساب ركلتي جزاء كانتا ستمنحان فريقنا التقدم ومواصلة السيطرة على مجريات اللعب، كما أمطر لاعبي بيراميدز بالإنذارات لمجرد المطالبة بحقوقهم.

أشار إلى أن الحكم لعب لصالح أصحاب الأرض بإرهاب لاعبي بيراميدز مع عدم احتساب ضربتي جزاء وعدم احتساب أخطاء واضحة لصالح بيراميدز واحتساب قرارات عكسية ، ونجح مازيمبي من خلال بعض الأخطاء الفردية تسجيل هدفين.

وخسر بيراميدز من مازيمبى بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ليودع بيراميدز البطولة من دور المجموعات.