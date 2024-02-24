شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يهزم طنطا 2 / 1 والحدود يتخطى بروكسى بهدف فى الجولة الثالثة للمحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل بتروجت ابتعاده بصدارة ترتيب دورى المحترفين بفوزه اليوم على طنطا بهدفين مقابل هدف، ليصل رصيده إلى 50 نقطة، بينما تجمد رصيد أبناء السيد البدوى عند 32 نقطة ضمن الجولة الثالثة من المرحلة الثانية للمسابقة.

وفى إطار مباريات الجولة نفسها استعاد وادى دجلة ذاكرة الانتصارات من جديد بالفوز على السكة الحديد بثلاثية مقابل هدف رافعًا رصيده إلى 42 نقطة في وصافة جدول الترتيب، كما نجح حرس الحدود في خطف الفوز من بروكسى بهدف مقابل لا شيء في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء رافعا رصيده إلى 41 نقطة، كما استطاع راية الفوز على لافيينا بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع ، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 37 نقطة في المركز الخامس.

وتختتم مباريات الجولة اليوم بمباراة غزل المحلة والقناة المقرر إقامتها باستاد المحلة بعد قليل.