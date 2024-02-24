شكرا لقرائتكم خبر عن الغيابات تضرب مودرن فيوتشر قبل مواجهة سوبر سبورت في الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة نظيره سوبر سبورت الجنوب أفريقي، في الثالثة عصر غدً الأحد، خلال اللقاء الذي يقام على ستاد بيتر موكابا والذي يقع بمدينة بولوكوان الجنوب أفريقية، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويفتقد مودرن فيوتشر لخدمات عدد كبير من لاعبيه لأسباب متعددة، حيث يغيب أحمد رفعت بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، ومروان محسن لإصابته بقطع في الرباط الخارجي للركبة، بينما يفتقد مودرن فيوتشر لخدمات جميع لاعبيه الأجانب بسبب أزمة الحصول على تأشيرات لتواجدهم مع الفريق في جنوب أفريقيا.

كان فريق مودرن فيوتشر قد حقق الفوز على سوبر سبورت الجنوب أفريقي والهلال الليبي في أول جولتين، ثم خسر أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالجزائر في الجولة الثالثة وحقق التعادل مع نفس الفريق في مصر بالجولة الرابعة.

ويحتل فريق مودرن فيوتشر الترتيب الثاني برصيد 7 نقاط بالمجموعة الأولى التي تضم إتحاد العاصمة الجزائري صاحب المركز الأول برصيد 10 نقاط، وسوبر سبورت الجنوب افريقي صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط والهلال الليبي والذي يحتل المركز الرابع بنفس عدد النقاط.

وتعتبر المباراة المرتقبة، هي أول اختبار أفريقي لتامر مصطفى المدير الفني لمودرن فيوتشر، والذي تولى الإدارة الفنية للفريق، عقب رحيل حسام حسن لتولي تدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وكان تامر مصطفى قاد فيوتشر في مباراتين فقط بالدوري، خسر في الأولى أمام بلدية المحلة بهدف نظيف ثم تعادل في الثانية أمام المقاولون العرب بهدفين لمثلهما.

وضمت بعثة فريق مودرن فيوتشر 22 لاعبًا وهم: حراسة المرمى: محمود جنش، أحمد يحيى، محمد طارق، خط الدفاع: خالد رضا، علي الفيل، محمود رزق، محمد ربيعة، باسم علي، طارق طه، خط الوسط: غنام محمد، محمد نصير، محمد صادق، احمد خالد كباكا، عبد الله محمد، محمد فاروق، هشام عادل، محمد محمود، علي زعزع، عمر وائل، خط الهجوم: محمد زعلوك، علي ياسر، أحمد عاطف.