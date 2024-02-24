شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب مازيمبي عقدة الفرق المصرية.. بيراميدز الضحية الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر عقدة ملعب مازيمبى فى لوبومباشى مستمرة مع الفرق المصرية، بعدما تعرض بيراميدز للخسارة من مازيمبى بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ولم يستطع أي نادٍ مصري الفوز أو التعادل مع مازيمبي على أرضه فى ملعب لوبومباشي، كما أن تاريخ مواجهات الفرق المصرية مع الفريق الكونغولى خالية من الأهداف، حيث لم يستطع أى فريق مصرى فى هز شباك مازمبى على أرضه.

وسبق لـ 6 أندية مصرية مواجهة مازيمبى على أرضه، فى 9 مواجهات، وجاءت نتائجهم كالتالي:

• 2012 خسارة الأهلي 2-0 "دوري أبطال أفريقيا"

• 2012 خسارة الزمالك 2-0 "دوري أبطال أفريقيا"

• 2014 خسارة الزمالك 1-0 "دوري أبطال أفريقيا"

• 2015 خسارة سموحة 1-0 "دوري أبطال أفريقيا"

• 2018 خسارة الإسماعيلي 2-0 "دوري أبطال أفريقيا"

• 2019 خسارة الزمالك 3-0 "دوري أبطال أفريقيا"

• 2022 خسارة المصري 2-0 "الكونفدرالية الأفريقية"

• 2022 خسارة بيراميدز 2-0 "الكونفدرالية الأفريقية"

• 2024 خسارة بيراميدز 3-0 " دوري أبطال أفريقيا "