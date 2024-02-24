تين هاج يستبعد نجم مانشيستر يونايتد الصاعد امام فولهام رغم أزمة الاصابات

ياسر رشاد - القاهرة - رغم أزمة الاصابات التي تعصف بمركز الظهير الأيسر بفريق مانشيستر يونايتد الأنجليزي الا ان المدير الفني الهولندي ايريك تين هاج استبعد النجم الصاعد في صفوف الشياطين الحمر هاري أماس من تشكيلة الفريق التي ستخوض مباراة فولهام ضمن مباريات الدوري الأنجليزي الممتاز .

وكانت مجموعة من الاصابات قد عصفت لمركز الظهير الأيسر بفريق مانشيستر يونايتد حيث يبدو أن الظهير الايسر الاساسي ولاعب منتخب انجلترا لوك شو سيستمر ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة بعد أعلن نادي مانشيستر يونايتد ان لوك شو سيغيب لعدة أشهر عن المباريات وبالتالي ربما يغيب لنهاية الموسم وعن تشكيلة منتخب الأسود الثلاثة في يورو ٢٠٢٤ في ألمانيا.

الخيار الثاني لتين هاج الاعب الهولندي الصاعد تيريل ميليشيا والذي كان أحد الصفقات الاولى التي ابرمها يونايتد من نادي فينورد روتردام الهولندي تحت قيادة ايريك تين هاج يعاني من فترة طويلة من اصابة في الركبة وأجرى بسببها جراحة وغيابه الطويل آثار الكثير من الانتقادات من جماهير مانشيستر يونايتد التي باتت تراه احد الصفقات الفاسلة رغم الدفاع المستمر من ايريك تين هاج عن الاعب .

غياب الاعبين المرشحين لشغل مركز الظهير الأيسر جعل جماهير اليونايتد تتطلع لمشاركة الاعب الشاب هاري اماس المتألق مع فريق الشاب ليكون ضمن قائمة الفريق لمواجهة فولهام على ملعب كرافين كوتاج لكن تم وصع الاعب ضمن قائمة فريق مانشيستر يونايتد الثاني التي ستواجه ميدلسبره وهو ما يعني غياب عن مواجهة فولهام .

ويعد الاعب ليندلوف هو المرشح لسد العجز في مركز الظهير الايسر وايضا الاعب المغربي سفيان امرابط .